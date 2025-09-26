USA: Früherer FBI-Chef und Trump-Widersacher Comey angeklagt

1 Der frühere FBI-Direktor Comey hat den Zorn von US-Präsident Trump auf sich gezogen. (Archivfoto) Foto: Andrew Harnik/AP/dpa

Washington - Nach massivem Druck von US-Präsident Donald Trump auf die Justiz hat eine Geschworenenjury den früheren FBI-Direktor James Comey unter anderem wegen Falschaussage angeklagt. Das Justizministerium teilte mit, dem 64-Jährigen werde zudem vorgeworfen, eine Untersuchung des Kongresses behindert zu haben. Comey hatte in Trumps erster Amtszeit zu russischer Einflussnahme auf die US-Wahlen 2016 ermittelt und mögliche Verbindungen zwischen Moskau und Mitgliedern aus Trumps Wahlkampfteam untersucht.