USA: Fiebich über Dildos in WNBA: „Einfach ein bisschen dumm“

Fast zwei Wochen lang fliegen bei Spielen der WNBA immer wieder Dildos aufs Spielfeld, zwei Männer sind seither festgenommen worden.
Leonie Fiebich hat keinerlei Verständnis für die Störung von WNBA-Spielen durch Sexspielzeug. Zuletzt war es in der nordamerikanischen Profi-Basketball-Liga mehrfach zu Dildo-Würfen aufs Spielfeld gekommen. „Das ist einfach ein bisschen dumm finde ich. Was soll das?“, sagte Fiebich am Rande der Partie ihrer New York Liberty bei den Los Angeles Sparks. In der Halle in der kalifornischen Metropole, in der auch die Los Angeles Lakers ihre Heimspiele austragen, war eine Woche zuvor ein Dildo aufs Spielfeld geflogen.