Fahrzeug kracht in Tor am Weißen Haus

1 Die Polizei des Secret Service untersucht das Fahrzeug, das gegen eine Sicherheitsschranke am Eingang des Weißen Hauses gefahren ist. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Der US-Präsident hielt sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes nicht im Weißen Haus auf. Zum Hintergrund des Vorfalls wurde zunächst nichts bekannt.











Washington - Ein Fahrzeug ist am Montagabend (Ortszeit) in ein äußeres Tor am Weißen Haus in der US-Hauptstadt Washington gefahren. Der Fahrer oder die Fahrerin sei in Gewahrsam genommen worden, teilte der für den Schutz des Präsidenten verantwortliche Secret Service auf der Plattform X, vormals Twitter, mit.