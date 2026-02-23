In Washington geht es hin und her: Nach einer jüngsten Entscheidung des Obersten US-Gerichts gab es auf beiden Seiten des Atlantiks große Unsicherheit. Was verlautet nun aus dem Weißen Haus?
Washington - Nach der Zoll-Entscheidung des Obersten US-Gerichts soll auf viele EU-Importe in die Vereinigten Staaten US-Regierungskreisen zufolge künftig ein Zoll von 15 Prozent erhoben werden. Grundlage dafür sei das von US-Präsident Donald Trump jüngst unterzeichnete weltweite Zolldekret, teilte ein ranghoher Vertreter des Weißen Hauses mit. Der neue Zollsatz, der zunächst auf 150 Tage befristet ist, gilt demnach unter anderem auch für Einfuhren aus Großbritannien, Indien und Japan.