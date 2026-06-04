Der frühere US-Präsident Obama lässt seine Präsidentenbibliothek eröffnen. Darin werden Karriere und Erfolge des Demokraten ausführlich dargestellt. Seine Fehltritte müssen Besucher dagegen suchen.
Chicago - Wer sich in den Süden von Chicago begibt, findet im Jackson Park einen riesigen Betonklotz vor. In dem grauen Turm, dem Obama Presidential Center, werden Barack Obamas politische Laufbahn und Erfolge ausgestellt: Wie er seine Karriere in Chicago begann, sozial benachteiligten Menschen half, als demokratischer Senator in den Kongress in Washington einzog und als erster schwarzer US-Präsident das Land regierte.