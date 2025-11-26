USA: Eintrittspreise in US-Nationalparks explodieren für ausländische Touristen

Touristen müssen in ihrem USA-Urlaub künftig deutlich mehr für den Besuch der Nationalparks bezahlen. Ein Überblick.
Der Eintritt in die beliebten US-Nationalparks wird für ausländische Touristen deutlich teurer: Wie das Innenministerium in Washington am Dienstag ankündigte, kostet der Jahrespass für alle Nationalparks ab dem Jahreswechsel für Besucher aus dem Ausland 250 Dollar (knapp 217 Euro) - mehr als das Dreifache des bisherigen Preises von 80 Dollar. Der Jahrespass deckt in der Regel den Eintritt für bis zu vier Personen ab.