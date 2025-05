USA: Cindy Crawford: Fühle mich gesegnet

1 Cindy Crawford feiert mit ihrem Mann Rande Gerber Hochzeitstag. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Im Mai 1998 hat Cindy Crawford ihren Mann Rande Gerber geheiratet. Am 27. Hochzeitstag gibt es Liebeserklärungen.











Cindy Crawford feiert mit ihrem Mann Rande Gerber Hochzeitstag. „27 Jahre mit diesem unglaublichen Mann“, schrieb das Model in einem Instagram-Post. „Ich fühle mich gesegnet, dich an meiner Seite zu haben in allen Höhen und Tiefen des Lebens.“ Sie sei dankbar für seine Kraft und seinen Schutz für sie und die beiden gemeinsamen Kinder, Presley und Kaia Gerber. „Hoffentlich ist das erst der Anfang. Ich liebe dich.“