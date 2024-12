USA: Auf Suche nach Katze in Loch gefallen? Großmutter vermisst

1 Das Loch in der Nähe des Fahrzeugs der Vermissten gehört wahrscheinlich zu einem alten Bergbauschacht. Foto: State Police Trooper Stephen Lim/Pennsylvania State Police/AP

Die 64-Jährige war in Pennsylvania auf der Suche nach ihrer entlaufenen Katze. Es wird vermutet, dass sie in ein tiefes Loch gestürzt ist, das sich plötzlich im Boden auftat.











Link kopiert



Washington/Marguerite - Im US-Bundesstaat Pennsylvania läuft eine intensive Suchaktion nach einer 64-jährigen Frau, die möglicherweise in ein plötzlich aufgebrochenes Loch in der Erde gestürzt ist. Wie mehrere US-Medien unter Berufung auf die zuständigen Behörden berichteten, war die Frau am Montagnachmittag aufgebrochen, um ihre entlaufene Katze zu suchen. Als sie bis in die Nacht nicht zurückkehrte, alarmierte ihre Familie die Polizei.