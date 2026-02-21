US-Zollpolitik: Trump unterzeichnet Anordnung für neuen Zoll

Trump hat mit seiner Zollpolitik vor dem Obersten US-Gericht eine herbe Niederlage kassiert. Das hält ihn aber nicht davon ab, weiter auf sein Lieblingsinstrument zu setzen.
Washington - Nach seiner Niederlage vor dem Obersten US-Gericht in der Zollfrage hat US-Präsident Donald Trump eine Anordnung unterschrieben, um weltweit einen zusätzlichen Zoll von zehn Prozent auf Importe in die USA zu verhängen. Dieser solle ab kommenden Dienstag (00.01 Uhr Ortszeit/06.01 MEZ) gelten, wie das Weiße Haus mitteilte.