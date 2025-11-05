US-Zollpolitik: Supreme Court verhandelt über Trumps Zölle

Das Oberste Gericht in den USA befasst sich mit Donald Trumps Lieblingswort: Zölle. Kann die Regierung an ihrer Zollpolitik festhalten? Oder hat sie sich zu Unrecht auf ein Gesetz gestützt?
Washington - Der Supreme Court verhandelt über die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit hat der Republikaner gegen zahlreiche Länder Zölle verhängt, auch gegen Importe von Produkten aus der EU. Jetzt klärt das oberste Gericht, ob das Vorgehen der US-Regierung juristisch einwandfrei war. Dazu gibt es nun erstmals eine mündliche Anhörung vor Gericht.