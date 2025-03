US-Zollpolitik: Europa probt Szenarien für einen Handelskrieg

1 US-Tech-Konzerne wie Netflix könnten von der EU ins Visier genommen werden. Foto: dpa/Andrej Sokolow

Die EU reagiert noch zurückhaltend auf die US-Strafzölle. Inzwischen wird aber diskutiert, bei einer Eskalation US-amerikanische Tech-Unternehmen wie Google, Amazon oder Netflix ins Visier zu nehmen.











Die EU hofft auf die Zeit nach dem „Liberation Day“. Am 2. April will US-Präsident Donald Trump auf breiter Front weitere Zölle ankündigen und die „unfairen Handelspartner“ der USA in ihre Schranken weisen. Der Tag wird von Trump mit dem ihm eigenen Pathos inszeniert, danach könnte die Ruhe nach dem Sturm eintreten, glaubt man in Brüssel. Dann seien hoffentlich wieder jene Verhandlungen möglich, auf die Europa weiter setzt, um einen drohenden Handelskrieg zu vermeiden. Im Moment scheint der US-Präsident in seinem Furor gegen die europäischen Unternehmen allerdings kaum zu bremsen. Die soeben verkündeten zusätzlichen Zölle auf Autoimporte in die USA könnten also erst der Anfang sein.