US-Wahlkampf: Zu sexistisch für eine Frau im Weißen Haus?

1 Vizepräsidentin Kamala Harris und Ehemann Douglas Emhoff nach der Landung in New Castle Delaware. Foto: AFP/ERIN SCHAFF

Viele US-Bürgerinnen möchten eine Frau als US-Präsidentin sehen. Doch manche befürchten, ihr Geschlecht stehe Kamala Harris im Weg.











Viel hat sich in den USA getan, seit Hillary Clinton 2016 damit gescheitert ist, zur ersten Präsidentin in der Geschichte der USA gewählt zu werden: Auf der einen Seite gibt es auf dem Arbeitsmarkt inzwischen mehr am College ausgebildete Frauen als Männer, und die MeToo-Bewegung konnte mächtige Männer wegen sexueller Übergriffe stürzen – auf der anderen kassierte das US-Verfassungsgericht das bundesweite Recht auf Abtreibung.