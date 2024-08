US-Wahlkampf: US-Gewerkschaft reicht Beschwerde gegen Trump und Musk ein

1 Bei Gewerkschaftlern in Ungnade gefallen: Donald Trump und Elon Musk. Foto: Matt Rourke/Jos' Luis Villegas/AP/dpa

Washington - Nach der Live-Unterhaltung zwischen dem Tech-Milliardär Elon Musk und dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump hat eine der einflussreichsten US-Gewerkschaften eine arbeitsrechtliche Beschwerde auf Bundesebene eingereicht. Die beiden "in Ungnade gefallenen Milliardäre" hätten sich am Montagabend (Ortszeit) vor über einer Million Zuhörern für die "illegale Entlassung streikender Arbeitnehmer" ausgesprochen, hieß es in einer Mitteilung von United Auto Workers (UAW).