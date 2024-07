US-Wahlkampf: Trumps Enkelin spricht bei Republikaner-Parteitag

2 Kai Trump wurde in Milwaukee jubelnd empfangen. Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Milwaukee - Donald Trumps Enkelin hat in einer Rede beim Parteitag der Republikaner in Milwaukee das Bild eines liebenden Großvaters gezeichnet. "Sie steht das erste Mal auf einer Bühne", kündigte Trumps Sohn Don Jr. seine älteste Tochter an. "Kai Madison Trump!" Ex-Präsident Trump, der beim Parteitag erst in der deutschen Nacht auf Freitag sprechen wird, aber jeden Tag in der Arena zugegen ist, lächelte der 17-Jährigen von der Tribüne aus zu.