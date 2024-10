US-Wahlkampf: Trump warnt vor Chaos bei US-Wahl durch linksradikale Irre

1 Donald Trump warnt vor Chaos von Linksradikalen und denkt laut darüber nach, das US-Militär gegen "Feinde im Inneren" einzusetzen. (Archivbild) Foto: Alex Brandon/AP

Die erste US-Wahl seit dem Kapitol-Sturm steht an, ein Attentat auf Donald Trump schockte die Welt, und die Angst vor weiterer Gewalt ist groß. Trump warnt aber vor Chaos von ganz anderer Stelle.











Washington - Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump warnt vor möglichem Chaos durch "linksradikale Irre" rund um die US-Wahl und wirbt für einen Einsatz des amerikanischen Militärs gegen den "Feind im Inneren". In einem Interview mit dem konservativen Fernsehsender Fox News sagte der 78-Jährige auf die Frage, ob er mit Chaos am Wahltag rechne, von seinen Anhängern sei das nicht zu erwarten. Auf Nachfrage zu "Agitatoren" aus dem Ausland entgegnete Trump: "Ich denke, das größere Problem ist der Feind im Inneren."