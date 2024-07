US-Wahlkampf: Trump-Verbündeter Giuliani stürzt bei Republikaner-Parteitag

1 Rudy Giuliani ist ein enger Verbündeter von Donald Trump - beide Republikaner stammen aus New York. Foto: Jae C. Hong/AP

Ein momentan in den sozialen Medien zirkulierendes Video zeigt Donald Trumps einstigen Berater beim Parteitag der Republikaner in Milwaukee in einer misslichen Lage.











Milwaukee - Rudy Giuliani ist am Rande des Parteitags der Republikaner in Milwaukee gestolpert und hingefallen - ein Video des Vorfalls macht online die Runde, mehrere US-Medien berichten darüber. Auf dem Video ist der frühere Anwalt von Ex-Präsident Donald Trump in dem Saal zu sehen, wo in dieser Woche etliche Reden bekannter Republikaner stattfinden. Zu dem Zeitpunkt ist dort aber noch nicht viel los - das Programm beginnt jeden Tag erst gegen Abend (Ortszeit). Giuliani geht auf eine leere Stuhlreihe zu, stolpert, verliert das Gleichgewicht und fällt. Mehrere Männer eilen dem 80-Jährigen zu Hilfe.