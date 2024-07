US-Wahlkampf: Trump bleibt bei provokativer Aussage zu Wahl in vier Jahren

1 Der Republikaner Donald Trump umgarnt im Wahlkampf konservative Christen. Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Washington - Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat mit Blick auf eine Äußerung zur US-Wahl in vier Jahren versucht, seinen Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Am Freitag hatte er konservative Christen in Florida dazu aufgerufen, am 5. November für ihn zu stimmen und in diesem Kontext gesagt, dass dies nur ein einziges Mal nötig sein werde. Das Wahlkampfteam seiner politischen Rivalin, der Demokratin Kamala Harris, deutete dies als Hinweis darauf, dass er im Falle eines Wiedereinzugs ins Weiße Haus "die Demokratie abschaffen" wolle.