US-Wahlkampf: Team Harris: 540 Millionen Dollar an Spenden gesammelt

1 Kamala Harris freut sich über Hunderte Millionen an Spenden. Foto: Brynn Anderson/AP

Wahlkämpfe in den USA kosten ein Vermögen. Nur wer genügend finanzielle Unterstützung bekommt, hat eine Chance auf den Sieg. Das Wahlkampfteam von Kamala Harris veröffentlicht neue Zahlen.











Washington - Das Wahlkampfteam von US-Vize Kamala Harris hat nach eigenen Angaben seit Beginn ihrer Kandidatur Spenden in Höhe von 540 Millionen US-Dollar (rund 482 Millionen Euro) eingesammelt. Das Team sprach von einem "Rekord". Allein während des Parteitags der Demokraten vergangene Woche in Chicago seien mehr als 80 Millionen US-Dollar eingesammelt worden. Die größte Unterstützung habe es nach der Rede von Harris am Donnerstagabend (Ortszeit) gegeben.