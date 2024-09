US-Wahlkampf: Sprecher: Trump nach Schüssen in seiner Nähe in Sicherheit

1 Trumps Wahlkampfteam teilte keine weiteren Details mit. (Archivbild) Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Vor zwei Monaten eröffnete ein Schütze das Feuer auf Trump. Nun teilt sein Wahlkampfteam mit, dass «in der Nähe» des Republikaners Schüsse gefallen sind.











Link kopiert



Washington - Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist Angaben seines Wahlkampfteams zufolge nach Schüssen "in seiner Nähe" in Sicherheit. "Keine weiteren Details zu diesem Zeitpunkt", teilte sein Sprecher Steven Cheung mit. Es war zunächst völlig unklar, was sich genau ereignet hatte und ob Trump selbst in Gefahr war. Er hielt sich am Wochenende Berichten zufolge in seinem Golfklub in West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida auf.