US-Wahlkampf: Musk: Zeitpunkt von Biden-Rückzug war in Washington bekannt

Musk: Zeitpunkt von Biden-Rückzug war in Washington bekannt

1 Tech-Milliardär Elon Musk will über den Rückzug von Biden aus dem Präsidentschaftsrennen Bescheid gewusst haben Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Einer der reichsten Menschen der Welt hat im US-Wahlkampf eine klare Präferenz. Nach dem Rückzug Joe Bidens aus dem Rennen bezeichnet Elon Musk den demokratischen Amtsinhaber als Marionette.











Link kopiert



Washington - Tech-Milliardär Elon Musk will über den Rückzug Joe Bidens aus dem US-Präsidentschaftsrennen Bescheid gewusst haben. "Ich habe letzte Woche gehört, dass er sich genau zu diesem Zeitpunkt zurückziehen würde. Das war in DC allgemein bekannt", schrieb Musk auf der Plattform X, die ihm gehört. "Die wirklichen Kräfte, die an der Macht sind, entledigen sich der alten Marionette zugunsten einer, die eine bessere Chance hat, die Öffentlichkeit zu täuschen. Sie fürchten Trump, weil er keine Marionette ist." Musk kommentierte den Online-Diskurs um Bidens Rückzug mit etlichen weiteren Beiträgen bei X.