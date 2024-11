US-Wahlkampf: Lady Gaga appelliert bei Harris Schlusskundgebung an Frauen

Lady Gaga appelliert bei Harris' Schlusskundgebung an Frauen

1 Lady Gaga performt vor ikonischer Kulisse "God bless America" am Klavier. Foto: Matt Slocum/AP/dpa

Beim großen Wahlkampffinale bekommt Kamala Harris nochmals prominente Unterstützung. Lady Gaga wendet sich mit einem Appell an die Menge im «Swing State» Pennsylvania.











Link kopiert



Philadelphia/Washington - US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat bei ihrer Abschlusskundgebung im Wahlkampf prominente Unterstützung von Lady Gaga erhalten. Die Sängerin performte vor dem letzten Wahlkampfauftritt der Demokratin den Song "God Bless America" am Klavier. Die Kundgebung fand vor ikonischer Kulisse in Philadelphia statt, der größten Stadt im wichtigen "Swing State" Pennsylvania: Im Hintergrund waren die aus dem Kultfilm "Rocky" bekannten Treppenstufen des Philadelphia Museum of Art zu sehen.