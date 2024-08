US-Wahlkampf: Kennedy-Vize: Denken über Zusammenschluss mit Trump nach

2 Shanahan: " "Ich bin nicht in Gesprächen mit Trump, das möchte ich nur klarstellen." (Archivbild) Foto: Eric Risberg/AP/dpa

Der parteilose Präsidentschaftsbewerber Kennedy hat bei der US-Wahl keine Chance. Aber er könnte Harris oder Trump Stimmen kosten. Jetzt präsentiert seine Vizekandidatin eine interessante Erwägung.











Link kopiert



Washington - Die Vizepräsidentschaftskandidatin des parteilosen US-Präsidentschaftsbewerbers Robert F. Kennedy hat einen Zusammenschluss mit Ex-Präsident Donald Trump ins Spiel gebracht. Es gebe nun zwei Optionen, sagte Nicole Shanahan in einem Interview. Entweder man bleibe im Rennen und riskiere, dass die Demokratin Kamala Harris die Präsidentschaftswahl am 5. November gewinne. Oder man schließe sich jetzt mit dem Republikaner Trump zusammen. Das sei ganz klar "keine leichte Entscheidung". Sie fügte hinzu: "Ich bin nicht in Gesprächen mit Trump, das möchte ich nur klarstellen."