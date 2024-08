US-Wahlkampf: Harris: Stehe fest zu Ukraine und Nato

1 Kamala Harris spricht zum Abschluss des Parteitags über ihre Präsidentschaftskandidatur. Foto: J. Scott Applewhite/AP

Ihre Rede auf dem Parteitag der Demokraten in Chicago wurde mit Spannung erwartet. Kamala Harris gibt auch ein Versprechen zur Nato und der Ukraine ab.











Chicago - Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat sich klar zur Nato bekannt und auch versprochen, der von Russland angegriffenen Ukraine weiter beizustehen. "Ich werde fest an der Seite der Ukraine und unserer Nato-Verbündeten stehen", sagte sie in ihrer mit Spannung erwarteten Rede zum Abschluss des viertägigen Parteitags der Demokraten in Chicago.