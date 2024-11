US-Wahlkampf: Endspurt: Harris und Trump buhlen um die gleichen Wähler

1 Im Schlussspurt vor der US-Wahl treten Vizepräsidentin Harris und der ehemalige Präsident Trump in denselben Bundesstaaten auf. (Archivbild) Foto: Uncredited/AP/dpa

Am Ende könnten ein paar Stimmen in den «Swing States» den Unterschied machen. Deshalb geben sich Harris und Trump in North Carolina die Klinke in die Hand - mit deutlichen Worten.











Link kopiert



Washington - Es ist der Kampf um vielleicht entscheidende, wenige Zehntausend Stimmen: Im Endspurt vor der US-Wahl buhlen Kamala Harris und Donald Trump in North Carolina um genau die gleichen Wähler. Innerhalb weniger Stunden traten sie keine hundert Kilometer voneinander entfernt auf - und griffen ihre Konkurrenz mit deutlichen Worten an.