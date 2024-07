US-Wahlkampf: Debatte über Bidens Kandidatur - Unruhe in Partei hält an

Debatte über Bidens Kandidatur - Unruhe in Partei hält an

Öffentlich will sich kein führender Demokrat von US-Präsident Biden abwenden. Doch hinter den Kulissen brodelt es in der Partei. Das Weiße Haus präsentiert den 81-Jährigen als «Kämpfer».











Washington - Trotz der Hartnäckigkeit von US-Präsident Joe Biden in der Debatte über seine Präsidentschaftskandidatur hält die Unruhe in seiner Partei an. Bei Treffen im US-Kongress debattierten Parlamentarier der Demokratischen Partei am Dienstag (Ortszeit) über die politische Zukunft des 81-Jährigen. Zwar stellten sich die Parteispitzen weiter öffentlich hinter Biden - die Forderungen nach einem Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen verhallen allerdings nicht.