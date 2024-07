US-Wahlkampf: Biden zu Kandidatur: Bin nur drei Jahre älter als Trump

1 Biden will weiterhin kandidieren. Foto: Jacquelyn Martin/AP

Wieder gibt Biden ein TV-Interview. Und wieder macht er klar: Er will für die Demokraten im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur bleiben. Daran hätten auch die vergangenen Tage nichts geändert.











Washington - US-Präsident Joe Biden hält weiter daran fest, Präsidentschaftskandidat der Demokraten werden zu wollen. Auf die Frage, ob sich an seinen Plänen in den vergangenen Tagen etwas geändert habe, antwortete der 81-Jährige in einem Fernsehinterview des Senders NBC News am Montagabend (Ortszeit) mit einem entschiedenen "Nein".