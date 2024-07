US-Wahlkampf: Biden: Verteidigung der Demokratie ist wichtiger als Titel

1 Biden: "Nichts kann der Rettung unserer Demokratie im Wege stehen, auch nicht persönlicher Ehrgeiz." Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Wochenlang wehrte Biden Rückzugsforderungen ab - dann stieg der Demokrat doch aus dem Rennen ums Weiße Haus aus. Nun erklärt der 81-Jährige seinen Schritt.











Washington - US-Präsident Joe Biden will mit seinem Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen "den Staffelstab an eine neue Generation übergeben". "Das ist der beste Weg, unsere Nation zu vereinen", sagte Biden in einer Ansprache an die Nation im Oval Office des Weißen Hauses. "Die Verteidigung der Demokratie ist wichtiger als jeder Titel", sagte der 81-Jährige weiter. Er schöpfe Kraft daraus und finde Freude daran, für das amerikanische Volk zu arbeiten. Aber dabei ginge es nicht um ihn, so der Demokrat. "Es geht um Sie. Um Ihre Familien. Ihre Zukunft."