US-Wahlkampf: Biden stellt Selenskyj bei Nato-Zeremonie irrtümlich als Putin vor

1 Joe Biden bei der Pressekonferenz am letzten Tag des Nato-Gipfels in Washington. Foto: dpa/Jacquelyn Martin

US-Präsident Joe Biden hat inmitten der Debatte über seinen gesundheitlichen Zustand auf seiner Kandidatur für eine zweite Amtszeit beharrt. Mit zwei Versprechern sorgte der 81-Jährige jedoch für Aufsehen.











Link kopiert



US-Präsident Joe Biden hat inmitten der Debatte über seinen gesundheitlichen Zustand auf seiner Kandidatur für eine zweite Amtszeit beharrt. Der 81-Jährige bezeichnete sich am Donnerstag (Ortszeit) bei einer mit Spannung erwarteten Pressekonferenz als am besten qualifiziert und gab sich siegessicher. Für Aufsehen sorgten jedoch zwei Versprecher Bidens. So stellte der 81-Jährige unter anderem seinen ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj irrtümlicherweise als den russischen Präsidenten Wladimir Putin vor.