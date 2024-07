US-Wahlkampf: Biden geht – Kamala Harris kommt

1 Kamala Harris: Wird sie die neue Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten? Foto: IMAGO/UPI Photo/IMAGO/BONNIE CASH

Plötzlich liegt ihr die Partei zu Füßen. Die „Biden-Harris“-Wahlkampagne benannte sich über Nacht in „Harris for President“ um. Enthusiastische Spender, die dem 81-jährigen Joe Biden seit dem Debatten-Desaster gegen Donald Trump Ende Juni den Geldhahn abgedreht hatten, überschütteten Kamala Harris binnen 24 Stunden mit 50 Millionen Dollar. Mehr als halb so viel, wie noch in der Wahlkampfkasse des Präsidenten liegt.











