US-Wahlen: Promis suchen Ablenkung beim Bambi

1 Jochen Schropp (li.), Judith Williams und Riccardo Simonetti beim Bambi 2024. Foto: Andreas Rentz/Getty Images / Andreas Rentz/Getty Images / Andreas Rentz/Getty Images

Die Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten hat für Aufruhr gesorgt. Auch die Promis sind aufgewühlt wegen der Ereignisse. Die Bambi-Verleihung nutzten Jochen Schropp, Judith Williams und Co., um mal einen Abend nicht an Politik zu denken.











Am 7. November fanden sich zahlreiche Prominente zur Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios ein. Ein glanzvoller Abend, an dem das politische Weltgeschehen auch mal kurz in den Hintergrund rücken kann. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärten die Promis, die Preisverleihung zu nutzen, um Abstand von der US-Wahl zu gewinnen. "Ich freue mich über Glamour, Glamour, Glamour und genieße es, auch mal an was anderes denken zu können", so Entertainer Riccardo Simonetti (31).