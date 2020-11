1 Prägnant: CNN-Erklärer John King. Foto: jan

Die Wahlnacht bei den Öffentlich-Rechtlichen – das war teilweise eine zähe Angelegenheit. Das spannende Gegenmodell lieferte ein amerikanischer Sender. Eine kurze Medienkritik.

Stuttgart - „Wir sind eins“, sagt die ARD selbstbewusst von sich. Das kann man von den USA nicht behaupten. Das Land ist tief gespalten. In der Wahlnacht wurde das auf dramatische Weise vor Augen geführt. Allerdings vermittelte sich diese Dramatik nicht in der Berichterstattung. So gut die ARD tags zuvor mit Ingo Zamperonis Doku „Trump, meine amerikanische Familie und ich“ und einer lehrreichen „Hart-aber-Fair“-Runde in den Wahl-Marathon gestartet war, so blass blieb das Angebot in der Wahlnacht selbst. Zu viele Interviews, zu viele vorbereitete Beiträge und Meinungen, zu wenig Aktualität. Der Grundton war schläfrig.

Mit dem Zweiten sah man auch nicht viel besser und klarer – trotz eines aufwendig gestalteten Wahlstudios. Dort gab’s Interview-Gäste, die sich auf einer riesigen Couch und in Vorab-Analysen verloren, zwischendurch schlafen gingen, um – wie der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen – dann ein böses Erwachen zu erleben, weil sich die Wirklichkeit doch anders darstellte. Meist einen halben Schritt zu spät, das war der öffentlich-rechtliche Eindruck in dieser Nacht. Immerhin: die Korrespondenten waren und blieben wach.

CNN informierte und zeigte Haltung

Wer umfassend informiert und auf der Höhe der Wahlnacht und der Ereignisse sein wollte, der kam um den amerikanischen Sender CNN nicht herum. Chef-Erklärer John King bot den Zuschauern über Stunden hinweg an seiner „magic wall“ blitzgescheite und blitzschnelle Analysen der eingehende Wahlergebnisse. Kleinteilig zwar, aber spannend wie ein Krimi. Nach Trumps ungeheuerlichem Pressekonferenz, in dem er sich im Stile eines Putschisten vorzeitig zum Wahlsieger erklärte und das Ende der Auszählung forderte, legten seine Kollegen in großer Bestimmtheit dar, was demokratisch ist und was undemokratisch. Der Sender informierte, zeigte Haltung und sorgte für eine Sternstunde der Wahlberichterstattung. So gesehen stand der Wahlsieger in der Tat vor der Zeit fest: er heißt CNN.