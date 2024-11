1 Trump-Anhänger feiern den Wahlsieg Donald Trumps in West Palm Beach, Florida. Foto: dpa/Evan Vucci

Die US-Bürger geben Donald Trump eine zweite Chance, weil er Besserung bei Themen verspricht, die ihnen wichtig sind, sagt US-Demoskop Chris Borick.











Die hohen Preise, die Migration und die Sicherheit brennen den Amerikanern auf den Nägeln, konstatiert der Politikwissenschaftler Chris Borick. Auch hätten es die Republikaner verstanden, die Demokratin Kamala Harris mit der unpopulären Biden-Präsidentschaft in Verbindung zu bringen, so der Umfrageexperte vom Muhlenberg College in Pennsylvania.