1 Marjorie Taylor Greene Foto: AP/C. B. Schmelter

Die Republikanerin Marjorie Taylor Greene vertritt die kruden Verschwörungserzählungen der Gruppe und gewann das Rennen in Georgia. Was steckt hinter QAnon, und welche Rolle spielt die Gruppe in den USA?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Berlin - Der gefährliche Verschwörungskult QAnon hat nach der US-Wahl eine erste politische Vertreterin in Washington: Für den US-Bundesstaat Georgia zieht die Republikanerin Marjorie Taylor Greene ins Repräsentantenhaus ein. Die Geschäftsfrau ist neu in der Politik und gewann das Rennen in dem traditionell republikanisch dominierten Bundesstaat klar, zumal sich ihr demokratischer Gegenkandidat Kevin Van Ausdal einen Monat zuvor aus dem Rennen verabschiedet hatte.