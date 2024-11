US-Wahl: Harris verbringt Wahlabend an ihrer früheren Universität

1 Harris plant für den Wahlabend ein großes Abendessen mit der Familie. (Archivbild) Foto: Michael Brochstein/ZUMA Press Wire/dpa

Kamala Harris gibt am Wahltag Radiointerviews. In einem kündigt sie an, wo sie die Nacht verbringen will - und was vorher passiert.











Washington - Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris will die Wahlnacht an ihrer ehemaligen Universität in der Hauptstadt Washington verbringen. In einem Radiointerview sagte sie: "Ich werde an meiner Alma Mater sein, der Howard University." Davor werde sie mit ihrer Familie zu Abend essen, sagte die Vizepräsidentin dem Sender Newsradio KDKA. Sie habe viele Verwandte zu Besuch.