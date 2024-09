US-Wahl: Prinz Harry und Herzogin Meghan fordern zur Stimmabgabe auf

1 Meghan und Harry haben bei ihrer Wahlaufforderung keine Position bezogen. Foto: imago/i Images

Harry und Meghan haben Wahlberechtigte dazu aufgerufen, bei der US-Wahl ihre Stimme abzugeben. Die Aufforderung erfolge "unabhängig von der Partei", wie die Archewell Foundation in einem Statement schrieb. Die Stiftung versendete Briefe an noch nicht registrierte Wähler.











Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) haben Wahlberechtigte anlässlich des "National Voter Registration Day" zur Stimmabagbe bei der US-Präsidentschaftswahl aufgefordert. Wie ihre Archewell Foundation in einem Statement schrieb, habe sie am Dienstag (17. September) personalisierte Briefe an noch nicht registrierte Personen versendet. Eine konkrete Wahlempfehlung soll die Post nicht enthalten haben, wie die "Daily Mail" unter Berufung auf die Tageszeitung "The Telegraph" berichtete. Auch die Mitteilung sprach von einer Beteiligung "unabhängig von der politischen Partei".