US-Wahl: Paris und Berlin wollen Verteidigung Europas stärken

3 Deutschland und Frankreich pochen auf einen Schulterschluss bei der Verteidigung. Foto: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP/dpa

Nach Trumps Wahlsieg pochen Deutschland und Frankreich auf einen Schulterschluss bei der europäischen Verteidigung. Es gehe um Verteidigungsfähigkeit und Kriegstüchtigkeit, sagte Minister Pistorius.











Paris - Nach dem Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl haben Verteidigungsminister Boris Pistorius und sein französischer Kollege Sébastien Lecornu über einen engeren Schulterschluss bei der europäischen Verteidigung beraten. "Wir müssen unsere Souveränität und Geschlossenheit stärken und Egoismen zurückstellen", sagte Pistorius am Abend nach dem Treffen in Paris. "Die Freiheit aller Europäer hängt davon ab, wie wir in der Lage und willens sind, sie zu verteidigen."