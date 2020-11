Klagen von Trumps Wahlkampfteam in Georgia und Michigan abgewiesen

1 Donald Trumps Wahlkampfteam ist mit den Klagen in Michigan und Georgia nicht erfolgreich gewesen. (Archivbild) Foto: dpa/Evan Vucci

In den US-Staaten Michigan und Georgia haben Richter Klagen von Donald Trumps Wahlkampfteam abgewiesen. Ein Gericht in Pennsylvania entschied dagegen, dass Wahlbeobachter der Republikaner näher an die Mitarbeiter herantreten dürfen.

Washington - Richter in den US-Staaten Michigan und Georgia haben Klagen von Amtsinhaber Donald Trumps Wahlkampfteam abgewiesen. Mit ihren Entscheidungen unterliefen die Richter am Donnerstag eine juristische Strategie des Wahlkampfteams, die Integrität des Wahlprozesses in jenen Staaten anzuzweifeln, deren Wahlergebnis eine Niederlage Trumps im Präsidentschaftsrennen bedeuten könnte.

In Pennsylvania dagegen entschied ein Gericht, dass Wahlbeobachter der Republikaner näher an die Mitarbeiter herantreten dürfen, die die Briefwahlstimmen in der Großstadt Philadelphia bearbeiten. Bis Donnerstag wurden keine Vorfälle von Fehlverhalten bei der Stimmenauszählung gemeldet, trotz vieler öffentlicher Beschwerden Trumps.

Demokrat Joe Biden lag am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) nach Zählung der Nachrichtenagentur AP bei 264 Wahlleuten, Donald Trump bei 214. Um die Präsidentschaft zu erringen - dafür sind die Stimmen von 270 Wahlleuten nötig - könnte Biden nach dem Stand der Sieg in einem einzelnen weiteren Staat genügen.