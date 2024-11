US-Wahl in Stuttgart am DAZ: Stuttgart blickt gespannt über den Atlantik

US-Wahl in Stuttgart am DAZ

9 Die Spannung steigt: Wer wird zum nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt? Auch in Stuttgart wartet man auf das vorläufige Ergebnis. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Harris oder Trump – wer macht das Rennen? Die ersten vorläufigen Ergebnisse zur US-Wahl verfolgen die auf Einladung des Deutsch-Amerikanischen Zentrums in Stuttgart erschienenen Gäste gemeinsam live mit. Wie sie die Wahlnacht erleben.











Es ist ein Kopf an Kopf Rennen: Zwischen Donald Trump und Kamala Harris liegen in vielen Bundesstaaten nur wenige Prozentpunkte. Ersten Prognosen zufolge hat Trump aktuell in mehreren Staaten die Nase vorn. Den Gästen der Wahlveranstaltung des Deutsch-Amerikanischen Zentrums (DAZ) gefällt das gar nicht. Die Frage, wem sie ihre Stimme geben würden, beantwortet eine überwältigende Mehrheit der Anwesenden an diesem Abend eindeutig mit Kamala Harris.