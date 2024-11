US-Wahl im Liveticker: Kamala Harris gibt sich in letzter Wahlkampfrede siegessicher

Kamala Harris gibt sich in letzter Wahlkampfrede siegessicher

1 Kamala Harris sprach bei ihrer letzten Wahlkampfrede am Montag in Philadelphia. Foto: Matt Slocum/AP/dpa

Das Rennen ums Weiße Haus ist offen wie selten zuvor. Wer wird das Rennen machen? Was passiert während des Wahltags? Alle wichtigen Entwicklungen finden Sie in unserem Liveticker.











Wird mit Kamala Harris zum ersten Mal in der US-Geschichte eine Frau Präsidentin? Oder kehrt Donald Trump zurück? Der Ausgang der US-Wahl ist Umfragen zufolge so eng wie lange nicht mehr. Die 60 Jahre alte Demokratin tritt mit Tim Walz als Vizepräsidentschaftskandidaten an, dem Gouverneur von Minnesota. Der 78-jährige Republikaner hat sich J.D. Vance als Stellvertreter ausgesucht, ein junger Senator aus Ohio.