Auszählung in Nevada zieht sich hin – womöglich bis Samstag

1 Bis alle Briefwahlstimmen ausgezählt sind, kann es dauern. (Symbolfoto) Foto: dpa/Seth Wenig

Bis ein Ergebnis der Präsidentenwahl im „Battleground-Staat“ Nevada vorliegt, könnte noch Zeit vergehen. Es könne noch bis Samstag dauern, bis alle Briefwahlstimmen ausgezählt seien, das teilte ein Urkundenbeamter des größten Landkreises Clark County mit.

Washington - Die USA und die Welt, die auf das Ergebnis der Präsidentenwahl im „Battleground-Staat“ Nevada warten, müssen sich in Geduld üben. Ein Urkundenbeamter des größten Landkreises Clark County, Joe Gloria, teilte am Donnerstag mit, es könne noch bis Samstag dauern, bis alle Briefwahlstimmen ausgezählt seien. „Unser Ziel in Clark County ist nicht, schnell zu zählen“, sagte er auf einer Pressekonferenz. „Wir wollen sicher sein, dass wir akkurat sind.“

Gloria sagte weiter, der Fakt, dass Nevadas sechs Wahlleutestimmen den Ausgang der Präsidentenwahl entscheiden könnten, sei auch ein Grund, die Auszählung nicht zu überstürzen. Rechtlich möglich sei sogar, dass sie bis zum 12. November gehe.

In dem Kreis seien mindestens 63 262 Stimmen noch auszuzählen, darunter 34 743, die direkt am Wahltag abgegeben worden seien, und 4208 Briefwahlstimmen. Aber es gingen immer noch Briefwahlstimmen mit Poststempel 3. November ein, die auch noch gezählt werden müssten. Wie viele das seien, könne er nicht sagen: „Ich kann nicht vorhersagen, was über die US-Post kommt.“