Manche Twitter-Nutzer äußern sich mit viel Humor zur US-Wahl. Eine Auswahl von lustigen Tweets über den Wahl-Marathon in den USA.

Stuttgart/Washington - Wer wird Präsident in den USA? Joe Biden oder Donald Trump? Diese Frage wird voraussichtlich noch für einige Zeit nicht eindeutig geklärt sein. Die ersten Wahllokale in den USA haben in der Nacht auf Mittwoch um 1 Uhr deutscher Zeit geschlossen. Seitdem blickt die ganze Welt gebannt auf die USA, viele Menschen schlafen zur Zeit nur wenige Stunden – zum Beispiel, weil sie selbst Stimmen auszählen oder einfach gespannt sind. In Europa heißt es auch am zweiten Tag nach der US-Wahl immer noch: Warten auf Ergebnisse.

Wahlkrimi der besonderen Art

Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Donald Trump hat sich zum Wahlsieger ernannt, obwohl noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind. Auch Joe Biden äußerte sich in der Zwischenzeit. Der Newsfeed auf Twitter steht bei vielen Nutzern derzeit nur für wenige Sekunden still. Es wird diskutiert, philosophiert und gerätselt.

So vertreiben sich Twitter-Nutzer die Wartezeit – mit viel Humor:

Autor Bas Kast wartet sehnsüchtig auf das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl 2020 und schreibt:

Auch bei der Fernsehsendung extra 3 wird man so langsam ungeduldig und rätselt über die Stimmauszählung:

Der Journalist Benjamin Bidder äußert sich auf Twitter so und bringt den Berliner Flughafen ins Spiel:

Der Politiker Ali Bas stellt sich Fragen zum Genre:

Der wohl müde Twitter-Nutzer Mathias Richel kann das Ergebnis kaum erwarten:

Ein Tweet der Satire-Sendung heute-Show zur US-Wahl:

Twitter-Nutzer Nils lernt viel dazu:

Die Berliner Verkehrsbetriebe dürfen sich als öffentliches Unternehmen nicht zu einem bestimmten Kandidaten äußern und haben sich deshalb ein Wortspiel überlegt:

Journalistin Lea Birke aktualisiert fleißig die aktuellen Nachrichtenlage: