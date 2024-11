1 Wähler in Indiana Foto: Darron Cummings/AP/dpa

Ihr Sieg war wahrscheinlich, nun ist es offiziell: Die Republikaner haben erneut die Rennen um Gouverneursposten in mehreren Staaten gewonnen.











Washington - Die Republikaner haben eine Reihe von Gouverneursposten in US-Bundesstaaten verteidigt. In den Staaten Indiana, Vermont, West Virginia, Missouri und North Dakota bleibt das höchste Amt in republikanischen Händen. Das meldete die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen