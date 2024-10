US-Wahl 2024: Trump will Militär gegen „Feinde im Inneren“ einsetzen

1 Donald Trump will am 5. November erneut zum US-Präsidenten gewählt werden. Foto: AFP/PETER ZAY

„Wir haben ein paar kranke Leute, linksradikale Irre“: In einem Interview denkt Donald Trump laut darüber nach, am Wahltag das Militär gegen „Feinde im Inneren“ einzusetzen. Kamala Harris’ Team reagiert prompt.











Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat einen Einsatz des Militärs am Wahltag in den USA ins Spiel gebracht. In einem Interview mit Fox News warnte der frühere US-Präsident und Kandidat der Republikaner vor möglichem Chaos durch „linksradikale Irre“ rund um die Wahl am 5. November und warb für einen Einsatz des amerikanischen Militärs gegen den „Feind im Inneren“. In dem Interview mit dem konservativen Fernsehsender sagte der 78-Jährige auf die Frage, ob er mit Chaos am Wahltag rechne, von seinen Anhängern sei das nicht zu erwarten. Auf Nachfrage der Moderatorin Maria Bartiromo zu „Agitatoren“ aus dem Ausland entgegnete Trump: „Ich denke, das größere Problem ist der Feind im Inneren.“