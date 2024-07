US-Wahl 2024: Scholz hält Wahlsieg von Harris für „sehr gut möglich“

1 Der deutsche Bundeskanzler sieht gut Chancen für Harris. (Archivbild) Foto: dpa/Britta Pedersen

Bundeskanzler Olaf Scholz hält einen Wahlsieg von Kamala Harris im November für „sehr gut möglich“.











Kanzler Olaf Scholz geht davon aus, dass die mögliche demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris die US-Wahlen im November gewinnen kann. „Ich halte für sehr gut möglich, dass Kamala Harris die Wahl gewinnt. Aber es entscheiden die amerikanischen Wählerinnen und Wähler“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in der traditionellen Sommer-Pressekonferenz des Kanzlers in Berlin. Er fügte hinzu, der Wahlkampf in den USA werde sicherlich spannend, „jetzt mit einer etwas neuen Aufstellung und einer neuen Konstellation“.