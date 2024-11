In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch können Zuschauer in Deutschland die spannende Live-Berichterstattung zur US-Präsidentschaftswahl 2024 direkt im TV verfolgen. Mehrere große Sender bieten spezielle Übertragungen, die in Echtzeit über den Verlauf der Wahl zwischen den Kandidaten Donald Trump und Kamala Harris berichten.

Mit umfassenden Analysen, aktuellen Hochrechnungen und internationalen Experten bietet das TV-Programm eine Vielzahl an Formaten, um das Rennen um das Weiße Haus hautnah mitzuerleben. Hier finden Sie eine Übersicht der Sender und Uhrzeiten, um keine Sekunde der Wahlnacht zu verpassen.

Live-Berichterstattung zur US-Wahl im TV in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (05./06.11.2024)

Welt, ab 22:00 Uhr: „US-Wahl Spezial LIVE: Trump vs. Harris – Das Duell“

ProSieben, ab 00:00 Uhr: „newstime Spezial – Kampf ums Weiße Haus“

Sat.1, ab 00:00 Uhr: „newstime Spezial – Kampf ums Weiße Haus“

n-tv, ab 00:00 Uhr: „New Spezial“

ZDF, ab 00:30 Uhr: „Die Nacht der Entscheidung“

3sat, ab 00:45 Uhr: „ZIB Spezial – Die Wahlnacht“

ARD, ab 01:00 Uhr: „Harris – Trump: Die US-Wahlnacht 2024“

RTL, ab 01:00 Uhr: „LIVE: Kampf ums Weiße Haus“

Weitere Formate im TV zur US-Wahl 2024

Rund um die US-Wahl 2024 bieten deutsche Fernsehsender eine Vielzahl an Programmen, die den Wahlkampf und die Kandidaten umfassend beleuchten. Bereits in den Tagen vor und nach der Wahlnacht zeigen Dokumentationen, Reportagen und Sondersendungen die Hintergründe und Folgen der Wahl zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Diese Formate geben tiefere Einblicke in das politische Klima der USA, die Herausforderungen der Kandidaten und die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft. Die Zuschauer können sich mit Diskussionsrunden, Porträts und Analysen auf den Wahlabend einstimmen und die Auswirkungen des Wahlergebnisses in den darauffolgenden Tagen verfolgen.

Montag, 04.11.2024

16:15 Uhr, ZDF Info: „Zweite Chance? Die Rückkehr von Donald Trump“, Dokumentation

18:30 Uhr, WELT: „Weltblick auf Amerika – Das US-Wahl-Spezial mit Jan Philipp Burgard“, Politmagazin

20:15 Uhr, ARD: „Wirklich nochmal Trump, Amerika?“, Dokumentation

20:15 Uhr, ProSieben: „Forrest Trump – Amerika vor der Schicksalswahl“, Auslandsreportage

20:15 Uhr, n-tv: „#Trump – Die Präsidentschaft der sozialen Medien“, Politikerporträt

21:15 Uhr, ARD: „Hart aber fair“, Diskussion

22:05 Uhr, WELT: „Sturm auf das Kapitol“, Reportage

22:50 Uhr, ARD: „Der Trump-Einflüsterer“, Porträt

Dienstag, 05.11.2024

20:15 Uhr, ZDF: „ZDF spezial: Amerika wählt – Harris oder Trump?“, Sondersendung

20:15 Uhr, Phoenix: „Zwischen Trump und Harris“, Auslandsdoku

20:15 Uhr, n-tv: „Donald Trump – Mythos, Macht & Manipulation“, Reportage

21:00 Uhr, ZDF: „Harris gegen Trump“, Dokumentation

21:00 Uhr, Phoenix: „Zwischen Trump und Harris: Roadtrip durch ein zerrissenes Land“, Reportage

23:30 Uhr, n-tv: „Donald Trump – Auf dem Weg zum US-Diktator?“, Dokumentation

23:55 Uhr, 3sat: „US-Wahlen 2024 – Wie Trump meine Swiss-American Family spaltet“, Reportage

Mittwoch, 06.11.2024

18:30 Uhr, Phoenix: „Zwischen Trump und Harris“, Auslandsdoku

19:25 Uhr, ZDF: „ZDF spezial: Amerika hat gewählt“, Sondersendung

19:30 Uhr, Phoenix: „Mein Amerika – Dein Amerika“, Auslandsdoku

20:10 Uhr, Sat.1: „newstime Spezial – Amerika hat gewählt“, Nachrichten

20:15 Uhr, ARD: „Brennpunkt: Amerika hat gewählt“, Sondersendung

20:15 Uhr, RTL: „RTL Aktuell Spezial“, Sondersendung

22:15 Uhr, ZDF: „auslandsjournal spezial: Die Welt blickt auf Amerika“, Auslandsmagazin

Mit der breiten Auswahl an TV-Sendungen rund um die US-Wahl 2024 bieten die deutschen Sender vielfältige Perspektiven auf eines der wichtigsten politischen Ereignisse der Welt. Von detaillierten Reportagen bis hin zu spannenden Diskussionsformaten erhalten die Zuschauer umfassende Einblicke in die Dynamik der amerikanischen Politik. So lässt sich die Wahl nicht nur live verfolgen, sondern auch in ihren globalen Zusammenhängen besser verstehen.

Bitte beachten Sie, dass sich das TV-Programm kurzfristig ändern kann, und informieren Sie sich daher rechtzeitig über aktuelle Sendezeiten.