US-Wahl 2024: Heil: „Wir müssen mit den Trumpisten reden“

Deutschland soll nach Ansicht von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ohne Scheu Kontakte zu Donald Trumps Republikanern in den USA unterhalten. Die „Trumpisten“ seien im Moment sehr, sehr stark in der Partei, sagte Heil nach einem Treffen mit dem republikanischen Gouverneur von Texas, Greg Abbott, in Austin. Für den Fall eines Siegs von Trump bei der Präsidentenwahl sagte Heil zum künftigen deutsch-amerikanischen Verhältnis: „Er hat mir versichert, dass wir weiterhin Partner bleiben.“ Heil traf Abbott zum Abschluss einer mehrtägigen USA-Reise.