8 Unsere Bilderstrecke zeigt, was Donald Trump machte, als die Nachricht von Joe Bidens Sieg um die Welt ging. Foto: AFP/Al Drago

Donald Trump spielt gerne Golf. Doch womöglich ist ihm an diesem Tag die Lust an dem Spiel vergangen. Wie der entscheidende Moment nach der Wahl für Trump ablief.

Stuttgart - Viele Menschen in den USA und weltweit jubeln, der CNN-Moderater Van Jones bricht vor laufender Kamera in Tränen aus, Politiker weltweit gratulieren – und Donald Trump spielt Golf. So endete der Wahlkrimi in den USA am Samstagvormittag (Ortszeit). Den amtierenden US-Präsidenten hat die Nachricht seiner Niederlage bei einem Besuch seines Golfclubs in Virgina nahe Washington ereilt. Es war Trumps erster Ausflug aus dem Weißen Haus seit der Wahl.

Auf Twitter teilten Nutzer – unter anderem der US-amerikanische Journalist Jonathan Karl – Videos und Fotos, die den Präsidenten am entscheidenden Samstagvormittag auf dem Golfplatz zeigen.

Demonstranten am Golfplatz

Vor der Rückfahrt zum Weißen Haus berichteten Reporter, dass sich sowohl Unterstützer als auch Gegner Trumps am Golfplatz eingefunden hatten. Unsere Bilderstrecke zeigt, wie der Vormittag für Trump ablief.