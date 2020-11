1 Ein Video der neuen Vizepräsidentin Kamala Harris wird zum Internethit. Foto: AFP/RONDA CHURCHILL

Die neue Vizepräsidentin Kamal Harris hat auf Twitter ein Video veröffentlich, das sie bei einem Telefonat mit Joe Biden zeigt. Der Clip entwickelt sich schnell zum Internethit.

Washington - „Wir haben es geschafft, Joe“: Ein Video der gewählten US-Vizepräsidentin Kamala Harris, die sich einem Telefonat mit Joe Biden über den Sieg bei der Präsidentschaftswahl freut, ist zu einem Internethit geworden. Die 56-Jährige veröffentlichte am Samstag auf ihrem Twitter-Account das Video, das sie in Sportbekleidung und mit Sonnenbrille in der Natur zeigt.

Erste Vizepräsidentin der Geschichte

„Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Joe“, sagt die Senatorin mit jamaikanisch-indischen Wurzeln bei Sonnenwetter, während im Hintergrund Personenschützer zu sehen sind. „Du wirst der nächste Präsident der Vereinigten Staaten.“ Dann lacht Harris herzhaft. Das Video wurde schon nach wenigen Stunden mehr als 21 Millionen Mal auf Twitter angeschaut.

Harris wird nach dem Wahlsieg an Bidens Seite die erste Vizepräsidentin der US-Geschichte und erste Afroamerikanerin in dem Amt. US-Sender hatten das Kandidaten-Duo am Samstag zum Sieger der Wahl gegen Präsident Donald Trump und dessen Stellvertreter Mike Pence ausgerufen.