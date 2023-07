12 Zum ersten Mal seit 20 Jahren lädt die Stuttgarter US-Garnison Besucherinnen und Besucher aus der Region Stuttgart zum US-Unabhängigkeitstag – mit einem Feuerwerk. Foto: Stefanie Schlecht/Stefanie Schlecht

Die Stuttgarter US-Garnison lädt ihre deutschen Nachbarn zum US-Unabhängigkeitstag – zum ersten Mal seit 20 Jahren. Und Tausende Bürger feiern in Böblingen mit.









Amerikanische Fähnchen und Fahnen, Barbecue-Sandwiches, Musik und zum Abschluss ein großes Feuerwerk, das die Farben Rot, Weiß und Blau patriotisch in den Nachthimmel zeichnet: Die Soldaten, Zivilbediensteten und ihre Familienangehörigen der Stuttgarter US-Garnison haben ihren traditionellen Unabhängigkeitstag begangen. Typisch amerikanisch, locker, lässig und entspannt, nach einem langen Wochenende, der in einem langen Nachmittag und Abend gipfelte. Der 247. Geburtstag ist ein krummer, und er kommt eigentlich auch zwei Tage zu spät. Der Kongress nahm die Unabhängigkeitserklärung von Großbritannien nämlich schon am 2. Juli an.