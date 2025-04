Carlos Santana hat seinen zweiten Auftritt in zwei Tagen verschieben müssen. Der Gitarrist wurde seit der ersten Konzertabsage "positiv auf Corona getestet", hieß es in einem Statement.

Carlos Santana (77) hat am Mittwoch sein zweites Konzert absagen müssen. Grund dafür sei ein positiver Coronatest, wie sein Team auf Facebook bekannt gab. "Aus reiner Vorsicht" werde nach der Show im texanischen San Antonio auch die Performance in Sugar Land im selben US-Bundesstaat verschoben, hieß es.

"Carlos war gestern dehydriert und wurde seitdem positiv auf Corona getestet", erklärte sein Manager Michael Vrionis weiter. Dennoch gehe es ihm "gut" und er werde bereits am Freitag in Thackerville, Oklahoma, wieder auf der Bühne stehen. Zurzeit erhole er sich im Hotel. "Wir bedanken uns bei allen für die Genesungswünsche und Fürsorge. Carlos freut sich darauf, Sie alle sehr bald wiederzusehen", fügte sein Manager hinzu. Fans wurden zudem angewiesen, ihre Konzerttickets aufzubewahren, ein neuer Termin werde "so bald wie möglich" mitgeteilt.

Lesen Sie auch

Am Dienstag in Krankenhaus eingeliefert

Auch die am Dienstag abgesagte Show soll schnellstmöglich nachgeholt werden, erklärte Santanas Team laut dem "Hollywood Reporter". Am Tag des Konzerts hatte der Gitarrist einen Schwächeanfall erlitten und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde eine Dehydrierung diagnostiziert. In einem Statement erklärte sein Manager noch, der Musikstar "freut sich darauf, bald nach San Antonio zurückzukehren". Nun werden ihn Fans in Thackerville jedoch als nächstes live erleben. Danach geht es am Samstag für ihn nach Tulsa, Oklahoma.

Im Mai steht für den weltbekannten Gitarristen dann eine Konzertresidenz in Las Vegas an. Achtmal wird er im House of Blues performen. Ursprünglich hätte er auch ab Ende Januar dort spielen sollen. Anfang des Jahres hatte er sich bei einem Sturz in seinem Ferienhaus jedoch einen Finger gebrochen, wie Michael Vrionis auf Santanas Website mitteilte. Nach den Shows in den USA kommt der Latin-Rock-Musiker im Sommer nach Europa. In Deutschland besucht er fünf Städte, darunter Berlin, Hamburg und Köln.